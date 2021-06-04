Сбербанк с 4 июня вновь запускает программу сельской ипотеки по ставке 2,7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сбербанк с 4 июня вновь запускает льготную программу "Сельская ипотека" с процентной ставкой 2,7% годовых. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы сегодня запускаем программу "Сельская ипотека". Она у нас была в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7% годовых, поэтому мы очень надеемся, что будет востребована у сельчан", - заявил он.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.

После запуска программы в мае 2020 года выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов, рассказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка. "Затем мы возобновили прием заявок в августе, и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Выделенный в декабре 2020 года лимит на новые заявки по "Сельской ипотеке" был также израсходован, и 6 февраля 2021 года мы завершили прием заявок", - сообщили в пресс-службе. Всего по программе сельской ипотеки в банке было оформлено 16 338 кредитов на сумму 29,6 млрд рублей.