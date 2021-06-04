Минстрой обеспокоен влиянием роста стоимости стройматериалов на госконтракты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин выразил обеспокоенность влиянием роста цен на стройматериалы на конкретные проекты, в частности создание объектов социальной инфраструктуры. Об этом он сказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В данный момент больше всего меня беспокоит рост стоимости ресурсов, который влияет на конкретные проекты, поэтому сегодня хотел бы, чтобы вы дали указания своим службам посмотреть в первую очередь школы и садики, где дефицит [стройматериалов] может быть", - сказал Файзуллин в пятницу.

Министр также напомнил, что ведомство разработало проект, согласно которому цена госконтракта может быть изменена при существенном увеличении стоимости стройматериалов. "Мы сейчас параллельно изменения вносим, чтобы у надзорных органов не было вопросов [об] удорожании [контрактов] за счет стоимости ресурсов", - добавил он.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март - апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.