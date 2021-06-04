Итоги архитектурного конкурса для домов по реновации в Москве подведут до конца июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Победители конкурса на разработку архитектурных решений для домов по программе реновации станут известны до конца июня в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Участникам конкурса была поставлена задача выявить особенности площадок проектирования, сформировать их уникальный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район. Итоги подведем уже до конца этого месяца и получим прекрасные идеи, которые будут формировать облик нашего города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, на рассмотрении жюри представлено более 100 заявок из 17 стран. "Во второй этап конкурса прошли около 60 команд, в которых представлены, в том числе, архитектурные бюро с мировым именем", - добавил Бочкарев.