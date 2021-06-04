Мутко допустил, что рыночная ставка по ипотеке может вырасти до 9%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Рыночная ставка по ипотеке может приблизиться к уровню 9% при дальнейшем повышении ключевой ставки Банка России. Такое мнение выразил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

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"ЦБ приходит к умеренной [денежно-кредитной политике], ключевая ставка - 5% <…>. По прогнозам, в следующем году [ключевая ставка] может до 6% вырасти. Конечно, сейчас рыночная ставка на ипотеку - где-то 8,11%, она может уйти в сторону 9%", - сказал Мутко.

Он отметил, что ДОМ.РФ как институт развития пытается создавать конкурентную среду на ипотечном рынке, а также добавил, что сегодня наблюдается большая конкуренция среди банков за счет прихода новых игроков.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В деловой программе запланировано более ста дискуссий. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.