Минстрой подготовил законопроект о платформе для аренды жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов по долгосрочной аренде жилья. Об этом рассказал ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы подготовили законопроект о платформе арендного жилья, который позволит интегрировать все действующие сервисы. Они продолжат свою конкурентную работу, а мы законодательно отрегулируем основные правила игры, которые не будут влиять на их бизнес-процессы, но будут четко отражать вектор институционального развития сектора", - сказал он.

В первую очередь создание единой платформы преследует цель вывода сектора частной аренды квартир из серой зоны экономики, подчеркнул Стасишин. По его словам, законопроект может быть внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Ранее гендиректор девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев на площадке ПМЭФ заявил, что компания "Яндекс" при создании сервиса "Яндекс.Аренда" полностью скопировала бизнес-модель "ПИК-Аренды". В пресс-службе "Яндекса" в свою очередь заявили ТАСС, что сервис долгосрочной аренды жилья был запущен на основе анализа рынка и потребностей его участников. В компании подчеркнули, что аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий. Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.