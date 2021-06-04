ДОМ.РФ выпустит инфраструктурные облигации на 10 млрд руб. для четырех первых регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует выпустить инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей для Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей на развитие жилищного строительства. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С четырьмя регионами подписались по инфраструктурным облигациям: с Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областями, где мы запускаем проекты. В конце июня мы выйдем на рынок, мы выпустим на 10 млрд рублей своих инфраструктурных облигаций, займем на рынке, и эти деньги под 3-4% выдадим регионам на развитие инфраструктуры жилищного строительства на 15 млн кв. метров", - сказал Мутко.

Он добавил, что всего заявки на инфраструктурные облигации на данный момент подали 20 регионов страны. "Уральский федеральный округ, там Владимир Якушев, как полпред, этим занимается лично", - ответил Мутко на вопрос какой из округов наиболее активно работает по механизму инфраструктурных облигаций.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Кроме того, по словам президента, ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.