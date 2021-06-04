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Глава ВТБ заверил, что продление льготной ипотеки не привет к росту пузыря на рынке

Продление льготной ипотеки не привет к росту пузыря на рынке - глава ВТБ.

Силуанов: финансирование новой льготной ипотеки потребует порядка 40 млрд рублей на 3 года
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