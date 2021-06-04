В результате продления льготной ипотеки выдадут около 200-250 тыс. новых кредитов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. В результате продления программы льготной ипотеки будет выдано около 200-250 тыс. новых кредитов, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы ожидаем, что будет порядка 200-250 тыс. кредитов. Но самое главное, мы поддержим семьи тех, у кого родился один ребенок", - сказал он.

Продление льготной ипотеки подготовлено вместе с ЦБ, не приведет к появлению пузыря на рынке, отметил Хуснуллин.

Условия продленной программы льготной ипотеки в части первоначального взноса остались неизменны, решение принималось совместно с Банком России, сообщил вице-премьер.

"Мы пока оставили без изменений. Это тоже было предметом спора, но мы все-таки пришли к выводу совместному с Центральным банком, что первоначальный взнос оставляем на уровне 15%", - сказал он.

Распространение семейной ипотеки на семьи с первым ребенком даст дополнительно 100-120 тыс. кредитов, отметил Хуснуллин.