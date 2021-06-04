Эксперт: банки предложат ставки ниже 7% после продления льготной ипотеки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские банки в условиях конкуренции будут предлагать ставку ниже установленной в 7% после продления льготной ипотеки на новостройки еще на год. Такое мнение в пятницу ТАСС выразил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

В пятницу президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%, а предельную сумму кредита - в размере 3 млн рублей.

"Ставка в 7% все равно является привлекательной, особенно на фоне постепенного ужесточения монетарной политики со стороны Центрального банка. На практике, уверен, банки предложат ставку на уровне 6,5%. При этом, исходя из практики, наилучший момент для сворачивания льготной ипотеки - это когда льготная ставка приблизительно равняется рыночной. Именно при таких условиях полностью отменили прошлую льготную программу субсидирования ипотеки в 2017 году", - сказал Алексеенко.

При этом резкая отмена программы оказала бы сдерживающий эффект на рынок жилищного строительства: в моменте ставка подскочила бы на полтора-два процентных пункта, что точно оказало бы влияние на спрос, уверен эксперт.

Что касается единой предельной суммы для всех регионов на уровне 3 млн рублей, то, по мнению Алексеенко, это сделано для недопущения перегрева рынка в регионах. Кроме того, это позволит поддержать спрос в ряде субъектов, где рынок жилищного строительства еще нуждается в поддержке.

Президент также обратил особое внимание на доступность жилья для российских семей - им было предложено расширение программы семейной ипотеки, отметил гендиректор РАСК. "Это, вероятно, может оказать даже больший эффект, чем продление всеобщей льготной ипотеки. При этом и предельные суммы займа существенно выше, что даст возможность любой семье с ребенком приобрести комфортное жилье в новостройке по ставке 6%", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что возможность рефинансирования ипотеки по льготной ставке также является действительно существенной поддержкой молодым семьям.

Цены и предложение

Руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик в свою очередь отметил ТАСС, что в условиях отсутствия активного роста доходов населения льготная ипотека является крайне важным фактором обеспечения доступности жилья для широких слоев населения. По его мнению, льготная ипотека сама по себе не повлияет на рост цен.

"На рост цен влияет отсутствие достаточного объема предложения на рынке. Сейчас мы наблюдаем резкую активизацию вывода новостроек на рынок, что должно повлиять на снижение темпов роста цен. Задача льготной ипотеки в том числе заключается в том, чтобы как можно больше граждан получили возможность покупки жилья. И это в свою очередь обеспечит рост объемов строительства", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что без льготной ипотеки достаточно трудно добиться тех показателей, которые поставлены главой государства - ввод 70 млн кв. м многоквартирных домов к 2030 году. Резкая отмена льготной ипотеки могла бы привести к затяжному периоду стагнации спроса на рынке новостроек и сокращению застройщиками своих планов по выводу новых проектов, что крайне нежелательно для рынка, считает директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. По его словам, нужен переход на долгосрочные ипотечные программы, когда перспективы изменения ставок известны на ближайшие 3-5 лет.

В свою очередь заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба сказала ТАСС, что девелопер уже планирует ввести для потенциальных покупателей новостроек дополнительные субсидированные ипотечные программы. При средней рыночной ипотечной ставке в размере 8% и субсидировании этих ставок застройщиками можно ожидать, что в итоге ставка составит в среднем 4-5% на весь срок кредитования, считает директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development Алексей Лухтан.

"При средней стоимости трехкомнатной квартиры в Новой Москве в размере 15-18 млн рублей необходимо внести собственных средств порядка 85% от стоимости квартиры, то есть около 12-15 млн рублей, что практически невозможно для большинства покупателей. С каждым отчетным периодом количество ипотечных сделок только растет. Уже сейчас в Новой Москве их более 70% от общего количества, а первоначальный взнос, как правило, составляет не более 20-30%", - говорит Лухтан. В то же время Дзюба считает, что обновленная программа со сниженным до 3 млн рублей лимитом может поддержать спрос на малоэтажные жилые комплексы в Московской области.

По прогнозу владельца строительной компании "Дом Лазовского" Максима Лазовского, цены на новостройки могут вырасти до 15%, на вторичном рынке - до 10%, на рынке индивидуального жилья - до 17%. Также, по его мнению, продление льготной ипотеки на новостройки и расширение действия программы семейной ипотеки увеличат спрос на рынке, в то же время может быть усиление регулирования рынка ипотеки со стороны Банка России. "ЦБ РФ уже сделал более рисковой ипотеку с минимальным первоначальным взносом, и мы вправе ожидать новых мер. Допустить ипотечный пузырь регулятор не должен", - подытожил Лазовский.

Ипотечные программы