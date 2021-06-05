Солодов: Камчатке нужно больше новостроек для эффективной работы льготной ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Для эффективной работы льготной ипотеки на новостройки в Камчатском крае необходимо в несколько раз повысить объемы строительства. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Солодов.

"У Камчатки в этом вопросе особое положение. К сожалению, у нас очень узкий рынок новостроек, и здесь задача, которую я вижу перед собой, - это существенное наращивание объемов строительства", - сказал Солодов в интервью ТАСС после пленарного заседания на ПМЭФ.

По словам губернатора, на Дальнем Востоке действуют и более привлекательные условия для молодежи по приобретению жилья в ипотеку (под 2%). Однако даже в таких условиях региону не удается добиться высокой заинтересованности жителей.

"Поэтому сейчас наша задача "раскачать" рынок. В 2020 году мы в 1,5% увеличили объемы строительства жилья, и предстоит увеличить их еще в 3-4 раза", - отметил Солодов.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.