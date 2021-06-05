ГК "ПИК" поможет Бурятии разработать проект "Дальневосточный квартал" в Улан-Удэ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проект "Дальневосточный квартал" в Улан-Удэ разработают с участием ГК "ПИК". Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила в субботу пресс-служба правительства Бурятии.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов и президент ПАО "Группа компаний ПИК" Сергей Гордеев подписали дорожную карту реализации проекта ревитализации центральной части Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает разработку двух сценариев финансовой модели обновления центра столицы Бурятии. Будет проведен анализ республиканского законодательства для того, чтобы применить механизм комплексного развития территории, эксперты проработают архитектурно-планировочное решение. "Итогом реализации дорожной карты должно стать включение проекта в республиканские или федеральные госпрограммы в 2022 году", - уточнили в пресс-службе.

Центральная историческая часть Улан-Удэ в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы рассматривается как одна из площадок для реализации проекта "Дальневосточный квартал". Площадь рассматриваемой территории - около 18 га. Сейчас здесь расположено 10 объектов культурного наследия, несколько домов, признанных аварийными. В будущем планируется строительство более 150 тыс. кв. м жилья, детских садов, школы, общественных пространств и парковок. "Также предполагается размещение зданий Бурятского национального театра песни и танца "Байкал" и Национального музея Бурятии", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что реализация программы "Дальневосточные кварталы" поможет к 2024 году выполнить поставленную президентом РФ задачу по строительству 3,3 млн кв. м жилья в год. Комплексная застройка по программе планируется также в Сахалинской области, Хабаровском крае, Забайкалье.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.