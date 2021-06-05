Хуснуллин заявил, что продление льготной ипотеки позволит поддержать спрос на рынке

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Продление льготной ипотеки позволит поддержать высокий спрос на рынке жилья, сообщил ТАСС в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.

"Мы считаем, что решение, которое вчера президент озвучил, оно позволит, во-первых, поддержать большой спрос, потому что большое количество людей заинтересовано. Мы чуть-чуть подняли процентную ставку, но уменьшили сумму кредита. Но самое главное, что мы определили возможность для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года, получить льготную ипотеку под 6%", - сказал он.

По его словам, анализ ситуации на рынке показал, что льготная ипотека не оказывает значительного влияния на рост цен.

"Мы считаем, что это [льготная ипотека] даст дополнительный прирост в отрасль, не будет влиять на цены. Потому что на цены сейчас влияют другие факторы - это трудовые мигранты, стройматериалы, удорожание металла, мировые цены, мировая инфляция сильно разогналась. Поэтому ипотека в данном случае, я считаю, не будет влиять", - добавил вице-премьер.