Глава Минстроя: продление льготной ипотеки не приведет к очередному росту цен на жилье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Продление льготной ипотеки на новостройки не приведет к очередному росту цен на жилье. Его стоимость росла под влиянием комплекса факторов, сообщил в интервью ТАСС министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жилье. Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идем к стабилизации баланса спроса и предложения", - сказал Файзуллин.

По его словам, рост цен был обусловлен рядом факторов: и льготными программами, и последствиями пандемии. "Причем она повлияла не только на жилье, но и на все строительство в целом - это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году", - пояснил министр.

Ранее в Аналитическом центре ЦИАН сообщили, что рост цен на первичном рынке недвижимости в России в 2020 году составил около 15% в годовом выражении, при этом за период действия программы льготной ипотеки стоимость увеличилась на 11%.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% годовых вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.