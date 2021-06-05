В Ростовской области переселили всех жителей, чьи дома были отделены границей с Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Все жители Ростовской области, чьи дома находились на приграничных с Украиной территориях и в силу особенностей проложенной с Украиной границы оказались отрезаны от основной территории РФ, переселены на российскую территорию, сообщил ТАСС глава региона Василий Голубев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Жители Ростовской области из девяти домов, которые находились на территории Украины, переселены, в полном объеме задача решилась", - сказал он.

Проблема возникла в 2015 году, когда украинские власти ограничили передвижение россиян на границе. Местные жители, не покидая собственных домов, оказались отрезанными от своего населенного пункта и государства. Попасть в центр Черткова жителям нескольких домов на улицах МПС и Дружбы Народов можно было только через украинскую территорию через пункт пропуска. Тогда власти Ростовской области приняли решение об их переселении.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.