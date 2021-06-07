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Строительство первого "дальневосточного квартала" в Якутске начнется в июле

Кроме Якутска и Южно-Сахалинска, в высокой степени готовности находится проект "дальневосточных кварталов" в Магадане

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Строительство первого "дальневосточного квартала" в Якутске начнется в июле, а в Южно-Сахалинске - в октябре 2021 года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минстроя РФ.

"В июле 2021 года начнется строительство первого квартала в Якутске, а в октябре 2021 года в Южно-Сахалинске", - отмечается в сообщении по итогам встречи министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Кроме Якутска и Южно-Сахалинска, в высокой степени готовности находится проект "дальневосточных кварталов" в Магадане. Также разрабатываются проекты в Чите, Улан-Удэ и Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске.

Ранее Чекунков сообщал, что работа по реализации программы "Дальневосточный квартал" уже начата, результатом ее станет создание в городах Дальневосточного федерального округа новых комфортных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагается распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития.

Теги
РоссияЯкутияФайзуллин, Ирек ЭнваровичЧекунков, Алексей Олегович
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