Жилье по социальному найму впервые построят в Удмуртии для работников села в 2021 году

ИЖЕВСК, 7 июня. /ТАСС/. Жилье по социальному найму впервые получат сотрудники сельскохозяйственных предприятий Удмуртии в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза республики.

"На селе Удмуртии начинается строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для работников сельского хозяйства - так называется одно из направлений госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Для Удмуртии это первый опыт участия в данном направлении, выделено около 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из 80% всех затрат берут на себя федеральный и республиканский бюджеты, а 20% - это средства муниципального образования и работодателя. Отмечается, что первое социальное жилье появится в трех сельских районах Удмуртии, первыми участниками программы стали пять предприятий республики. Всего будет построено 15 домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м., свои жилищные условия улучшат 57 жителей села.

Все дома будут сданы в эксплуатацию до конца 2021 года, в 2022 году программа продолжит работать, в сводный список на будущий год уже включены 8 сельхозпредприятий республики.