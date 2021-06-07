Жилой комплекс под брендом Armani появится в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Итальянская компания Giorgio Armani и российский девелопер Vos’hod договорились о совместной работе над проектом жилого комплекса в центре Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба девелопера.

"Студия дизайна интерьеров Armani / Casa под руководством Джорджо Армани разработает дизайн интерьеров резиденций и общественных зон. Кухни и ванные комнаты также будут оборудованы мебелью Armani / Casa", - говорится в сообщении.

Первый в России жилой комплекс под брендом Armani расположится в Старомонетном переулке, он будет включать 26 резиденций и получит название Armani / Casa Moscow Residences.

"Моя философия образа жизни находит свое окончательное воплощение в проектах дизайна жилья, где я не только создаю декор, но и совместно с такими экспертами в девелопменте недвижимости, как Vos'hod, определяю само пространство. Новый проект в Москве заставляет меня гордиться тем, что я могу поделиться своим видением жизни в месте с такой богатой историей и культурой", - приводят в сообщении слова президента и главного исполнительного директора Armani Group Джорджо Армани.

Armani/Casa специализируется на продаже мебели, предоставляет услуги по дизайну: от этапа разработки концепции под художественным руководством Джорджо Армани до управления строительством. Компания Vos’hod, созданная в 2019 году, специализируется на проектах в сегменте элитной жилой и многофункциональной недвижимости.