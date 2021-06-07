Эксперты считают, что конкуренция между сервисами по аренде жилья сделает рынок безопаснее

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Появление новых профессиональных игроков на рынке арендного жилья позволит сделать эту сферу прозрачнее и безопаснее для клиентов, а также в целом будет способствовать развитию сегмента. При этом бизнес-модель, при которой можно заключить сделку по аренде жилья без личного присутствия сторон, не является новой для рынка, она уже существует и в России, и за рубежом. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты, комментируя ситуацию вокруг крупнейшего в России девелопера ПИК, который обвинил "Яндекс" в плагиате при создании сервиса "Яндекс. Аренда".

"Мы рады, что рынок арендного жилья привлекает профессиональных игроков, это делает рынок безопаснее для арендаторов и привлекательнее для арендодателей. Проникновение сервисов от ГК "ПИК" и "Яндекс" на рынок арендного жилья пока невелико, даже с учетом размера этих компаний. Их коммуникации в медийном поле способствуют как повышению интереса к рынку цивилизованной аренды, так и развитию арендного рынка в целом", - сказал Денис Филиппов, заместитель генерального директора компании ДОМ.РФ, которая занимается развитием цивилизованного рынка аренды и портфель которой включает 13 арендных домов.

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов добавил, что появление новых крупных игроков на рынке аренды жилой недвижимости - большой плюс, поскольку будет стимулировать к более интенсивному развитию этого сегмента. Тем не менее, пока рано делать какие-либо выводы о влиянии новых корпоративных игроков на арендные отношения, считает Филиппов.

Ранее гендиректор девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев на площадке Петербургского международного экономического форума заявил, что компания "Яндекс" при создании онлайн-сервиса "Яндекс. Аренда", позволяющего снять жилье без личного общения с собственником и оформить договор без привлечения риелтора, полностью скопировала бизнес-модель "ПИК-Аренды". По мнению Гордеева, "люди решили не заморачиваться, а все подчистую "слизать". При этом девелопер подчеркнул, что в группе ПИК приветствуют конкурентов на рынке.

В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, заявили ТАСС, что сервис долгосрочной аренды жилья был запущен на основе анализа рынка и потребностей его участников. В компании подчеркнули, что аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах.

Востребованность сервисов

Управляющий директор сети агентства недвижимости "Миэль" Мария Жукова со своей стороны подтвердила, что услуги подобного рода не новость на рынке аренды, их можно назвать "доверительным управлением". По ее мнению, такие сервисы могут быть удобны некоторым категориям клиентов, например, тем, кто проживает в регионе, отличном от местонахождения арендуемого объекта. Филиппов добавил, что арендное жилье в целом особенно востребовано среди молодежи. Так, согласно данным Аналитического центра ДОМ.РФ, 25% молодых людей рассматривают арендное жилье в качестве инструмента улучшения жилищных условий.

Тем не менее, как считает Хусаинов, рынок аренды жилой недвижимости достаточно инертен и традиционен, а его полный переход в онлайн потребует нескольких лет. "Мы проводили комплексные исследования по уровню спроса на онлайн-услуги в этом сегменте, и на сегодняшний день большинство собственников сдаваемых в аренду жилых помещений и потенциальных арендаторов все же предпочитают личный контакт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди не готовы виртуально сдавать имеющуюся у них собственность, а многие не готовы к самостоятельному подбору объектов, поскольку это, с одной стороны, крайне затратно по времени, с другой - не всегда безопасно.

Это мнение разделяет Жукова, которая добавила, что ее компания столкнулись с тем, что некоторых нанимателей пугает жесткая форма договора, просмотры квартиры под камеру, договор в отсутствие собственника. "Часть собственников также не готова отдать свое "родное" кому-то в управление", - сказала она.

Поэтому важно развивать не только посреднические сервисы, коими и являются ПИК и "Яндекс", но и сам продукт, стандарт качества такого жилья, уверен Филиппов. "Потребителю важна стабильность, уверенность в качестве отделки и комплекции, дополнительные услуги - консьерж, охрана, ремонт, клининг. Для нас же как для ключевых игроков рынка цивилизованной аренды это основной вопрос", - заключил он.