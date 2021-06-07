SberCIB не ожидает снижения цен на жилье в новостройках в России

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Рынок жилья в России не имеет предпосылок для снижения стоимости квадратного метра в новостройках, считает исполнительный директор, старший аналитик SberCIB Investment Research Вячеслав Романов.

"Мы в ближайший год, а может быть и больше, ожидаем снижения предложения. Вы понимаете, что говорить о снижении цен у вас, как у застройщиков, нет мотивации их снижать, если спрос достаточно высокий, и с другой стороны, вас поджимает себестоимость", - сказал он в ходе выступления на всероссийском форуме недвижимости "Движение".

Аналитик напомнил, что годовой прирост индекса цен на новостройки в топ-50 российских городов по итогам 2020 года составил 21,4% против 8,4% годом ранее. За январь-апрель 2021 года рост индекса составил еще 9% на фоне субсидирования ипотеки и сокращения предложения. При этом эта тенденция носит и более продолжительный характер: так, рост цен на жилье в "старой" Москве за 2018-2020 годы на 43% объясняется изменением структуры предложения и меньшим дисконтом на стадии котлована.

Эксперт отметил, что для сохранения объема ввода жилья потребуется рост выдачи разрешений на строительство в 2021-2022 годах. "Пока мы не видим этого тренда", - сказал он.