Девелопер "Крост" вложит в технологии для ускорения строительства 20 млрд рублей

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Девелоперская компания "Крост" намерена вложить в рост производительности труда на стройках за счет внедрения передовых разработок до 20 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС в понедельник владелец компании Алексей Добашин в кулуарах девелоперского форума "Движение".

"Уже вложили больше 10 млрд и будем дальше вкладывать, на пятилетку планируем 20 млрд рублей вложить в индустрию промышленности, в цифровизацию и индустриализацию", - сказал он.

В качестве примера Добашин привел проект по заводской сборке на промышленном конвейере внутренних инженерных систем в специальные модульные блоки, которые затем устанавливаются в готовые монолитные дома. "Для этого запустили роботизированную линию на заводе железобетонных изделий "Мажино". У нас работает уже семь роботов на заводах, еще 15 мы приобретаем", - сказал он.

Девелопер пояснил, что монтировать готовые инженерные блоки, собранные на заводе, и устанавливать их в монолитный каркас дома блоками гораздо быстрее и выгоднее, чем собирать вручную на готовом объекте, когда отдел снабжения должен скомплектовать тысячи позиций от разных поставщиков, поставить их на склад стройки, разгрузить, затем поднять на этажи и там смонтировать с привлечением рабочих. "А когда эта работа индивидуально под каждый дом сделана в цеху благодаря BIM-технологиям, это снизит расходы по этому виду работ на 20% и даст уверенность в заводском качестве монтажа. Я как генподрядчик по объектам реновации пять лет несу ответственность перед городом и жителями за качество объекта", - пояснил он.

Кроме того, промышленный монтаж инженерных систем сократит сроки строительства и уменьшит потребность в людях на стройке вдвое, что особенно актуально в условиях дефицита трудовых ресурсов. "Мы прорабатываем такое решение и для поликлиник, и для детских садов, и уже используем на одном из наших объектов. Надо уходить от ручного труда, что возможно благодаря BIM-технологияи и роботам", - сказал он.