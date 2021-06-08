В МЭР назвали "выстраданным" решение о продлении льготной ипотеки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Решение о продлении программы льготной ипотеки сбалансированное, оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью газете "Известия" , опубликованном во вторник.

"Решение, о котором объявил президент (о продлении программы льготной ипотеки - прим. ТАСС), выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации", - сказал Решетников.

Министр уточнил, что резкая остановка программы льготной ипотеки могла бы привести к провалу спроса и в итоге к отказу от новых проектов. "Сейчас мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID", - добавил он.