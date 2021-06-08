Эксперт: около 20% новостроек крупных городов попадет под новые условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять в 3 млн рублей.

"При минимально возможном первом взносе 15% от стоимости квартиры и сумме кредита в 3 млн рублей, стоимость жилья не должна превышать 3,53 млн рублей. В целом по городам с численностью населению от 500 тыс. человек и количеством квартир в продаже на первичном рынке от 500 лотов (26 городов), под новые требования попадает пятая часть рынка - 19% от всего объема предложения", - отмечает Кирюхина.

В свою очередь, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова добавляет, что средняя стоимость приобретаемых квартир ниже 3,75 млн рублей только в 35% регионов России.

Какие города выигрывают от новых условий

Программа льготной ипотеки с обновленным лимитом кредита в 3 млн рублей рассчитана на региональные рынки, причем преимущественно на новостройки массового сегмента, а также на несемейных покупателей, считает Кирюхина. По данным ЦИАН, только в шести из 26 крупных городов России объем предложения с минимальным первоначальным взносов в 15% будет состоять из как минимум половины продающихся квартир: Среди них Киров (80%), Челябинск (74%), а также Иркутск, Рязань, Ростов-на-Дону и Пенза. В свою очередь, в "Авито Недвижимость" говорят, что наибольший объем предложения жилья, стоимость которого находится в пределах 4 млн рублей, на начало июня 2021 года зафиксирован в Дагестане, Оренбургской и Саратовской областях.

В то же время средняя площадь квартир в новостройках, которые подходят под новые условия программы льготной ипотеки, включая первоначальный взнос в 15%, по крупным городам России достигает 37,8 кв. м. По данным ЦИАН, преимущественно речь идет об однокомнатных квартирах, а иногда студиях: в Сочи (в среднем 22 кв. м), Санкт-Петербурге (23,7 кв. м), Владивостоке (27,4 кв. м), Нижнем Новгороде (28,7 кв. м), Иркутске (29,8 кв. м), Казани (31 кв. м). "Для тех, кто рассматривает большие квартиры, актуальна семейная ипотека, частично компенсирующая как рост ставки по субсидии, так и ограничение самого лимита", - отмечает Кирюхина.

При этом изменение условий программы льготной ипотеки на новостройки можно приравнять к ее отмене в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где более 90% объема предложения здесь дороже 4 млн рублей, а также в Ленинградской области, Республиках Крым, Татарстан и Краснодарском крае, где эта доля достигает более 65%, сказал ТАСС руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев. "В данных областях рост ставки кредитования при приобретении нового жилья приведет к сокращению разрыва между покупкой квартиры в первичном и во вторичном сегменте, что выразится в смещении спроса в сторону вторичной недвижимости. Интерес к приобретению объектов стоимостью 3,5-4 млн рублей при этом будет снижаться, как и покупательская активность в более доступной категории жилья в пределах лимита - это обусловлено уже реализованной покупкой недвижимости многими россиянами в прошлом году и отсутствием роста доходов населения на протяжении всего 2020 года", - считает собеседник агентства.

По данным ЦИАН, менее трети всех квартир подходит под лимит в 3 млн рублей на ипотеку на жилье в новостройках во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Тюмени и Новосибирске.

Однако Решетникова напоминает, что программа льготной ипотеки ограничивает размер кредита, а не стоимость приобретаемой недвижимости. Например, по данным "Этажей", высокая доля кредитов до 3 млн рублей наблюдается в Новосибирске - 38%, в Краснодаре - 16%, во Владивостоке - 62%, Набережных Челнах - 83%, в Челябинске - 88%, в Тюмени - 72%. "То есть достаточно большая часть сделок проходит с относительно высоким первоначальным взносом, полученным после продажи другого объекта или с привлечением накоплений", - говорит эксперт.

В то же время продление льготной ипотеки на новостройки еще на год актуально, так как резкая отмена программы могла привести к стагнации спроса и сокращению объема ввода жилья и предложения, а значит и росту цен, считает Решетникова.