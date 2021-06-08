Более 16 тыс. ростовских семей воспользовались программой льготной ипотеки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Банки выдали жителям Ростовской области более 16 тыс. кредитов на сумму 33 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки, рассказал ТАСС во вторник глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Более половины кредитов приходится на областной центр.

"На поддержание и увеличение объемов строящегося жилья были направлены несколько механизмов, одним из которых является программа льготного ипотечного кредитования. По имеющимся данным, на территории Ростовской области банками выдано гражданам более 16 тыс. кредитов на 33 млрд рублей на покупку строящегося жилья. Более половины из них приходятся на город Ростов-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

Логвиненко добавил, что по итогам 2020 года, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, объем построенного жилья в Ростове-на-Дону составил 1,298 млн кв. м, что на 0,8 % выше уровня 2019 года. "Льготная ипотека стала драйвером спроса на жилье и, соответственно, тем фактором, который в непростых для отрасли условиях позволил не только сохранить, но и продолжать наращивать темпы жилищного строительства", - отметил глава администрации.

В текущем году в Ростове-на-Дону власти планируют ввести в эксплуатацию 1,321 млн кв. м жилья. Региональный проект "Жилье" предусматривает поэтапное увеличение объемов жилищного строительства в Ростове-на-Дону до 1,791 млн кв. м к 2030 году. Власти города рассчитывают, что продление действия программы льготного ипотечного кредитования также внесет вклад в достижение этой цели.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.

Глава государства также предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.