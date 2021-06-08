Квартиры в домах от недобросовестных застройщиков смогут передавать очередникам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков получил возможность передавать часть квартир в домах от недобросовестных застройщиков не только обманутым участникам долевого строительства, но и очередникам на получение жилья. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Этот документ был подготовлен в целях реализации соответствующего закона, принятого в декабре 2020 года.

"Новое постановление расширяет полномочия фонда, позволяя ему решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства. В их числе люди, живущие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, может быть передана часть квартир в достроенных домах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать.

Программу обеспечения жильем очередников фонд сможет реализовывать совместно с властями регионов, отметили в кабмине.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в 2017 году. Его работа направлена на повышение гарантии защиты прав дольщиков, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. Фонд гарантирует пострадавшим от недобросовестных девелоперов завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы на эти цели финансируются из федерального бюджета.