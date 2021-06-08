Эксперты предложили страховать объекты краткосрочной аренды на случай нарушений гостей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Владельцы объектов краткосрочной аренды выступили против законопроекта, который налагает на собственников помещений ответственность за нарушения прав соседей со стороны арендаторов и других проживающих там лиц. Опрошенные ТАСС эксперты предложили на такие случаи ввести обязательное страхование понесенных затрат.

Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов-единороссов законопроект, который устанавливает ответственность собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах за нарушения прав соседей со стороны лиц, допущенных в эти помещения. Нормы касаются нарушений тишины в ночное время, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических требований, нанесения ущерба общему имуществу. За систематическое нарушение обязательств (более двух раз за месяц) собственники будут нести административную ответственность.

"Я бы смотрел в сторону того, чтобы привлекать к этому бизнесу страховые компании, которые начали бы делать акценты на то, как правильно оборудовать квартиры, например, устанавливать датчики от протечек, шума и дыма. Арендодатель будет платить страховые взносы, а страховые компании в свою очередь в случае каких-то проблем будет компенсировать затраты", - сказал соорганизатор Ассоциации сервисных апартаментов Дмитрий Калинин.

Владелец компании LoveApart Анна Мирошниченко со своей стороны отметила, что собственник квартиры, стараясь тщательно проверить клиента, не всегда может быть уверен в том, что тот его не обманет и не устроит, например, шумную вечеринку или не пригласит посторонних людей.

"Получается, что законопроект наказывает невиновных - собственников, которые официально сдают свою квартиру, платят налоги, оформляют договор с клиентом, где четко прописывают правила - не шуметь, не курить и так далее. Поэтому, по моему мнению, государству имеет смысл информировать арендаторов о последствиях, к которым могут привести их нарушения, и ужесточать закон по отношению именно к ним", - уточнила Мирошниченко.

Он добавила, что со своей стороны владельцы объектов краткосрочной аренды, которые официально ведут свой бизнес, готовы всячески содействовать правоохранительным органам в поиске нарушителей и по запросу предоставлять их паспортные данные. Калинин в свою очередь подчеркнул, что законопроект может негативно повлиять на рынок краткосрочной аренды, так как бизнесу будет невыгодно работать, из-за чего некоторые "посуточники" могут закончить свою деятельность.