Минстрой включил дроны, умный дом и "зеленые" технологии в план научных исследований

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Минстрой формирует программу научных исследований на 2022 год с приоритетом для высоких технологий в жилищном строительстве. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Волков, выступая на всероссийском форуме недвижимости "Движение" во вторник.

"Мы каждый год отправляем стандартный запрос, что мы собираемся формировать программу прикладных научных исследований. Это шаблонный документ, традиционно там были указаны вопросы прочности, надежности, устойчивости основания и фундамента. Впервые в этом году эти важные вопросы опустили чуть ниже и сказали - дайте нам предложения по поводу виртуальной дополненной реальности, беспилотных летательных аппаратов, дистанционных средств контроля, систем передачи данных, систем, входящих в общее понятие "умный дом", зеленых технологий", - сказал он.

Волков добавил, что результаты исследований нужны для того, чтобы создать на их основе новые нормативы для проектировщиков. Он отметил, что в предыдущие 10 лет ни в России, ни во всем мире производительность труда в строительстве не росла, однако сейчас ситуация меняется, так как строительство становится инновационной отраслью.

"В отрасль приходят технологии, которые ранее не считались строительными: Wi-Fi, 5G, "умный дом", "зеленые" технологии. И все остальные технологии так называемой четвертой промышленной революции уже прямо касаются стройки", - заключил замминистра.