Ивановские власти направят 50 млн рублей на программу обеспечения жильем семей в 2021 году

ТАСС, 8 июня. Власти Ивановской области направят на жилищные сертификаты для нуждающихся семей в 2021 году более 50 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Всего в этом году свои жилищные условия улучшат 55 семей из 15 муниципалитетов. Меры финансовой поддержки гражданам будут оказаны в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области". На ее реализацию в текущем году направят более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала года в регионе свидетельства на улучшение жилищных условий получили 44 семьи. Половина из них стала участниками региональной подпрограммы поддержки граждан в сфере ипотечного кредитования. Она полностью финансируется из областного бюджета. Особенность программы в том, что для получателей отсутствует возрастной ценз.

Субсидии предоставляют нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет.

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют многодетные семьи. Молодым семьям без детей, выплату предоставляют из расчета 30% средней стоимости жилья. Для молодых семей с детьми размер субсидии составляет 35%.

В 2020 году получателями жилищных сертификатов в регионе стали более 160 семей из 24 муниципалитетов. На это выделили из бюджета свыше 100 млн рублей.