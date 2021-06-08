Число ипотечных кредитов в России за первые пять месяцев года выросло на 44%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что за пять месяцев этого года выдано 755 тыс. ипотечных кредитов, что на 44% больше, чем за этот же период в прошлом году.

"За 5 месяцев в стране выдано 755 тыс. ипотечных кредитов, это на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. То есть в стройку без учета первоначальных взносов пришло 2,15 трлн рублей. Только за май россияне взяли 145 тыс. кредитов на 435 млрд рублей", - написал он во вторник на своей странице в Instagram.

Мутко отметил, что продление льготной ипотеки позволит застройщикам выводить на рынок новые проекты жилья, а предложение будет расти, что позволит компенсировать перекос в сторону спроса, возникшего за последний год.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.