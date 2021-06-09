Спрос россиян на выездную регистрацию недвижимости в I квартале вырос вдвое

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спрос на выездное обслуживание по получению различных государственных услуг в сфере оборота недвижимости в России в первом квартале 2021 года вырос почти в два раза, сообщила в среду пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"В первом квартале 2021 года в рамках выездного обслуживания специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра было принято и доставлено более 77 тыс. пакетов документов на получение различных государственных услуг в сфере оборота недвижимости. Это почти в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 71 тыс. пакетов документов касались кадастрового учета или регистрации прав собственности - почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Количество запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) снизилось и составило 5,6 тыс. В пресс-службе это связали с развитием электронных сервисов, позволяющих заказать необходимые документы в режиме реального времени.

В число лидеров по наибольшему количеству принятых и выданных пакетов документов вошли Саратовская область (10,5 тыс.), Краснодарский (9 тыс.), Алтайский (6,8 тыс.) и Пермский (5,1 тыс.) края, а также Санкт-Петербург (5 тыс.).

"Выездное обслуживание - один из самых доступных способов получения услуг Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, а с новым онлайн-сервисом ФКП подать заявку на оказание услуг по выездному обслуживанию можно за считанные минуты. С момента запуска платформой воспользовались около 45 тыс. заявителей по всей России", - приводятся в сообщении слова начальника управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Елены Шмелевой.

С помощью услуги выездного обслуживания можно получить сведения из ЕГРН, совершить регистрацию прав на недвижимое имущество, постановку на кадастровый учет, исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН.