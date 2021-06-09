Число ипотечных сделок в апреле в России выросло более чем вдвое

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Около 387 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в России в апреле, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее, когда действовали строгие ограничительные меры по коронавирусу. Показатель за четыре месяца превышает прошлогодний на 39%, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"По итогам апреля 2021 года количество зарегистрированных Росреестром ипотек составило 387 тыс. - это на 122% больше, чем за аналогичный период прошлого года (174 тыс.) и на 14% больше, чем месяцем ранее, в марте текущего года (340 тыс.)", - сообщили в пресс-службе.

Наибольший спрос зафиксирован в Московской области (30 тыс.), Москве (24 тыс.), Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (по 21 тыс.).

При этом за январь-апрель Росреестр зарегистрировал 1,2 млн ипотечных сделок, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Значительный рост ипотечных сделок обусловлен постоянным снижением ставок и действием программ льготной ипотеки, отметил президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский, чьи слова привели в пресс-службе. Увеличение активности на рынке недвижимости связано в том числе и со стабилизацией экономической ситуации после снятия ряда ограничений в связи с пандемией коронавируса, добавили в Росреестре.