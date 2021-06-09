Продажи в новостройках и на вторичном рынке жилья в России в апреле выросли вдвое

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество сделок, зарегистрированных на рынках первичной и вторичной недвижимости, в апреле 2021 года выросло на 96% и 105% соответственно по сравнению с показателями 2020 года, когда действовал ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщила в среду ТАСС пресс-служба Росреестра.

"Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) показывает положительную динамику. За отчетный период этот показатель составил почти 87 тыс., что на 96% больше, чем в апреле годом ранее (45 тыс.)", - говорится в сообщении.

По сравнению с мартом 2021 года, когда было оформлено 70 тыс. ДДУ, показатель вырос на 25%. Больше всего договоров долевого участия было заключено в Москве (13 тыс.), Московской области (11 тыс.) и Санкт-Петербурге (10 тыс.). При этом с начала года, с января по апрель, Росреестр зарегистрировал 277 тыс. сделок на первичном рынке, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2020 года (193,5 тыс.).

Спрос на вторичном рынке недвижимости также показал рост. Число зарегистрированных сделок в апреле 2021 года составило 405 тыс., что на 105% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года (197 тыс. сделок). Сделки на рынке вторичной недвижимости чаще всего заключали в Московской области (25 тыс.), Краснодарском крае (24 тыс.) и Москве (17 тыс.). Рост за четыре месяца составил 31% - 1,2 млн сделок в январе-апреле 2021 года против 934 тыс. сделок годом ранее.

Увеличение активности на рынке недвижимости Росреестр связывает со стабилизацией экономической ситуации после снятия ряда ограничений в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, значительный рост количества сделок обусловлен снижением ипотечных ставок, повышением финансовой устойчивости граждан, а также тем фактом, что недвижимость является основным активом людей, в который они уверенно инвестируют, считает президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский, чьи слова привели в пресс-службе. Вместе с этим драйвером рынка выступают и застройщики, которые предлагают новые концепции жилых комплексов и востребованные инфраструктурные проекты, добавил Горский.