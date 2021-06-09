В Минстрое заявили, что голосование за объекты благоустройства станет ежегодным

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств для их благоустройства планируется сделать ежегодным. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, подводя итоги первого голосования, которое завершилось в мае.

"Голосование обязательно будет. Мы будем выходить и на 2023, и 2024 годы. Даты дополнительно объявим", - сказал Егоров.

Кроме того, на платформе za.gorodsreda.ru планируется использовать не только инструменты голосования, но и обратной связи. "Мы перед собой ставим задачу спросить наших граждан, довольны ли они теми общественными пространствами, которые были сделаны в регионах в прошлые годы, что нужно изменить. Возможно, также надо сделать горячую линию", - отметил замминистра.

Вместе с этим, по его словам, у Минстроя есть планы на базе данной платформы организовать обратную связь по объектам жилищно-коммунального хозяйства. Также по итогам прошедшего голосования министерство будет отбирать те заявки, которые регионы будут подавать на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2022 год.

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Само голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг, также проголосовать гражданам помогали волонтеры. В результате свой голос отдали 9,7 млн человек. В целом на голосование было выставлено около 6 тыс. дизайн-проектов.