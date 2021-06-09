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Федеральное казначейство выделит субсидию на покупку жилья многодетной семье из Ингушетии

Субсидию получит многодетная семья Марзиевых, которую ранее наградили орденом "Родительская слава"

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/.Федеральное казначейство по обращению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова выделит субсидию на приобретение жилья многодетной семье Марзиевых, которая была награждена орденом "Родительская слава". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В пресс-службе добавили, что мать семейства Пятимат Марзиева - сотрудница республиканского управления Федерального казначейства с 24-летним стажем.

"По обращению Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова Федеральным казначейством на основании правительственного постановления <...> принято решение оказать семье Марзиевых, награжденной <...> орденом "Родительская слава", поддержку в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Семья Ахмеда и Пятимат Марзиевых проживает в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии. У них растут семеро детей от шести до 17 лет: четыре мальчика и три девочки.

1 июня, в День защиты детей, президент РФ Владимир Путин пообщался в режиме видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", из разных округов страны, в том числе и с семьей Марзиевых. Глава государства побеседовал с семьей на тему образования и развития детей, поздравил 14-летнего Исмаила Марзиева с днем рождения и поддержал желание старшего сына семьи работать в правоохранительных органах.

Ранее Калиматов вручил многодетным родителям ключи от семейного микроавтобуса "Соболь". Его приобрели на средства Национального фонда развития Ингушетии, куда глава региона отчисляет часть своей заработной платы.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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