Федеральное казначейство выделит субсидию на покупку жилья многодетной семье из Ингушетии

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/.Федеральное казначейство по обращению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова выделит субсидию на приобретение жилья многодетной семье Марзиевых, которая была награждена орденом "Родительская слава". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В пресс-службе добавили, что мать семейства Пятимат Марзиева - сотрудница республиканского управления Федерального казначейства с 24-летним стажем.

"По обращению Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова Федеральным казначейством на основании правительственного постановления <...> принято решение оказать семье Марзиевых, награжденной <...> орденом "Родительская слава", поддержку в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Семья Ахмеда и Пятимат Марзиевых проживает в сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии. У них растут семеро детей от шести до 17 лет: четыре мальчика и три девочки.

1 июня, в День защиты детей, президент РФ Владимир Путин пообщался в режиме видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", из разных округов страны, в том числе и с семьей Марзиевых. Глава государства побеседовал с семьей на тему образования и развития детей, поздравил 14-летнего Исмаила Марзиева с днем рождения и поддержал желание старшего сына семьи работать в правоохранительных органах.

Ранее Калиматов вручил многодетным родителям ключи от семейного микроавтобуса "Соболь". Его приобрели на средства Национального фонда развития Ингушетии, куда глава региона отчисляет часть своей заработной платы.