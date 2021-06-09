Фонд дольщиков восстановит права на жилье еще 540 человек в четырех регионах России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 540 человек в четырех регионах России: два долгостроя завершат, по 57 домам выплатят компенсации, сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ, главы наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"На заседании наблюдательного совета приняли решение по восстановлению прав 540 граждан в четырех субъектах Российской Федерации: Новгородской, Челябинской, Московской и Тамбовской областях. 257 граждан получат жилье после завершения строительства объектов. 283 дольщикам будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Так, по одному дому достроят в Новгородской и Челябинской областях (ЖСК "Университет" и "Челябстройподрядчик"). Компенсации обманутым дольщикам выплатят по 56 долгостроям в Московской области (застройщики "Каскад" и "Мелиор строй") и по дому застройщика "Махаон" в Тамбовской области, добавил гендиректор Фонда дольщиков Константин Тимофеев.

На эти цели будет направлено 907 млн рублей: 140 млн рублей - на завершение строительства и 767 млн рублей - на компенсации.

Ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.