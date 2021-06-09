В Пермском крае планируют достроить пять проблемных домов до конца 2021 года

ПЕРМЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края до конца 2021 года планируют достроить пять проблемных домов, восстановив права свыше 800 человек. Об этом сообщили ТАСС в министерстве строительства региона.

"В этом году, в соответствии с данными застройщиков, планируется ввести в эксплуатацию пять проблемных объектов. Застройщики этих объектов не признаны банкротами и самостоятельно завершают строительство. В этих объектах 801 дольщик", - рассказали в министерстве.

Речь идет о домах на ул. Пушкарская, 142, ул. КИМ, 60б, ул. Подводников, 88б, л. Революции, 2а и ул. Декабристов, 36а.

Власти планируют восстановить права большинства дольщиков края с помощью федеральных механизмов, то есть достройки или выплаты компенсаций. В министерстве уточнили, что федеральным Фондом защиты прав дольщиков приняли решения о выплате компенсаций 657 дольщикам 17 домов. Планируют, что они получат средства до конца года.

Также в Фонде приняли решение о достройке 19 домов для более чем 2,5 тыс. дольщиков. Строительство завершат в течение трех лет после утверждения определения суда о передаче прав на достройку региональному фонду защиты прав дольщиков.

На данный момент в Пермском крае нарушены права 4 233 граждан. В едином реестре проблемных объектов находятся 58 многоквартирных домов, но в шести из них обманутых дольщиков нет. Их исключат из реестра после окончания судебных разбирательств по искам о банкротстве застройщиков.