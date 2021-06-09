Власти Мурманской области предложили ввести предквалификацию строительных компаний

ТАСС, 9 июня. Предварительная квалификация строительных компаний, занимающихся реализацией проектов в сфере благоустройства по нацпроекту "Жилье и комфортная городская среда", позволит сократить число недобросовестных подрядчиков и ускорить реализацию проектов, считает первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

"Есть предложение подумать над проведением предквалификации подрядных организаций. Такая процедура есть при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Она показала свою эффективность, когда мы делаем предквалификацию, то отбираем подрядчиков добросовестных, доказавших свою состоятельность", - сообщила она на круглом столе, посвященному актуальным вопросам реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Совете Федерации.

По ее мнению, такая процедура позволит сократить количество недобросовестных подрядчиков и ускорить реализацию проектов по созданию комфортной городской среды. Также это поможет создать список недобросовестных подрядчиков, что даст основания отказывать им в реализации проектов.

Демченко также предложила внести корректировки в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с тем, чтобы предоставить возможность регионам участвовать в решении вопросов благоустройства принадлежащих муниципалитетам территорий. "У нас очень много работ по городской среде делает наш центр компетенций, который создан в формате АНО и периодически у нас дискуссии возникают о том, что нельзя это делать через центры компетенций, что все деньги должны идти только исключительно через муниципалитеты. Потому что это вопросы местного значения, и субъекты непосредственно заниматься этими вопросами не имеют права", - поясняет первый заместитель губернатора.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.