Россияне назвали размер справедливой ипотечной ставки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (55%) считают, что справедливая ипотечная ставка находится в пределах 1-5% годовых. Еще 21% респондентов придерживаются мнения, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

"55% процентов россиян считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. Еще 21% респондентов считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 7%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%", - отметили в "Открытии".

При этом 53% респондентов заявили, что поддерживают решение продлить льготную программу ипотеки на новостройки еще на один год. Наибольший процент сторонников продления этой программы - в Петербурге и Ленинградской области (63%), наименьший - на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48%), а также в Московском регионе (49%). Еще 19% считают, что программу надо уже завершать, поскольку из-за нее растут цены на жилье, а 28% россиян ничего не знают о льготной ипотеке.

Опрос был проведен банком "Открытие" 5-8 июня по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.