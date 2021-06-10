Эксперты не ждут роста цен на жилье в Петербурге из-за продления льготной ипотеки

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Эксперты не ожидают сильного роста цен на жилье в Петербурге из-за продления программы льготной ипотеки. Об этом они рассказали ТАСС.

По итогам 2020 года цены на жилье в новостройках Петербурга выросли на 12,6%, во многом, как отмечали аналитики агентства недвижимости ЦИАН, это было связано с программой льготного кредитования покупки жилья.

"В новостройках цена квадратного метра вряд ли сильно вырастет, потому что размер взноса не такой высокий. Скорее, это может отразиться на масс-маркете, чем на проектах высокого уровня. Мы глобального роста цен не ожидаем, напротив, ждем мягкой динамики и интересных предложений от девелоперов. Спрос сохранится, однако со временем будет сокращаться", - сказала ТАСС директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей.

По мнению генерального директора Knight Frank ST Petersburg Николая Пашкова, льготная ипотека как фактор влияния на цены уже себя исчерпала. "Она воспринимается не как краткосрочная мера, которой надо успеть воспользоваться, а как данность. В связи с ограничением суммы льготной ипотеки, скорее всего спрос с Санкт-Петербурга сместится в Ленобласть", - сказал он ТАСС. Пашков добавил, что в связи с продлением программы льготной ипотеки и ограничениями суммы выдаваемого кредита до 3 млн рублей основной спрос, а значит, и наибольшее увеличение цен будет происходит в массовом сегменте. "В рамках данного бюджета можно приобрести только компактное жилье (студию, в редких случаях квартиру с одной спальней) на периферии города (например, в Парголово или на Муринской дороге) или в административно подчиненных районах Санкт-Петербурга (Пушкинском, Колпинском)", - отметил собеседник агентства.

С ним согласна и руководитель консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева. "Что касается льготной ипотеки, то продленная программа будет востребована, прежде всего, в регионах России в связи с ограничением объема кредита до 3 млн рублей. Конечно, с учетом первоначального взноса цена квартиры, на которую можно взять такой льготный кредит, будет выше - от 3,5 млн рублей. В Петербурге по такой цене предлагаются квартиры в единичных проектах на окраинах города: единичные варианты студий за 3-3,3 млн рублей и однокомнатных за 3,8-4 млн рублей, относительно бюджетные варианты студий также представлены в масштабных проектах в удаленных от центра локациях", - рассуждает она.

Президент Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.