Объем строительства нового жилья в России вырос почти в 1,8 раза в 2021 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем нового жилищного строительства в России вырос на 78% с января по май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете аналитического центра ДОМ.РФ.

"В общей сложности с января по май в стране запущено 14,9 млн кв. м нового жилья, что на 6,5 млн кв. м (+78%) больше сопоставимого периода прошлого года, когда было запущено 8,3 млн кв. м. При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, объем возведения новостроек растет десять месяцев подряд, что связано с востребованностью программы льготной ипотеки на новое жилье, которая поддержала стройотрасль и позволила гражданам улучшать жилищные условия. "Продление программы еще на один год и расширение семейной ипотеки даст импульс жилищному строительству - будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос", - считает Мутко.

В частности, с начала года рост объема нового строительства многоквартирных домов зафиксирован в 64 регионах. Наибольшее количество новых проектов жилья запущено в Москве (2,1 млн кв. м, темп прироста новых проектов по сравнению с прошлым годом - в 1,9 раза), Московской области (1,2 млн кв. м, темп прироста - в 1,7 раза), Санкт-Петербурге (773 тыс. кв. м, темп прироста - в 1,6 раза), Свердловской области (714 тыс. кв. м, темп прироста - в 2,1 раза).

В то же время в Ставропольском крае за пять месяцев 2021 года объем запуска новых проектов жилья вырос в 5,6 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 267 тыс. кв. м, в Удмуртской Республике - прирост в 5,2 раза, до 213 тыс. кв. м, в Воронежской области - в 3,4 раза, до 505 тыс. кв. м. Кроме того, Нижегородская область впервые вошла в число регионов, где объем жилья на стадии строительства превысил 1 млн кв. м. За январь - май 2021 года в субъекте запущено 246 тыс. кв. м нового жилья. В целом на начало июня в 21 регионе РФ общая площадь строящегося жилья в многоквартирных домах превышала 1 млн кв. м, на эти субъекты приходится 79% рынка строительства жилья, или 75,6 млн кв. м.

Помимо этого, по итогам мая 2021 года объем многоквартирного жилья в стройке вырос на 2% и достиг 95,7 млн кв. м, добавляется в исследовании.