Спрос на ипотеку для покупки дачи с начала года в Москве вырос в 2,2 раза

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сбербанк с января по май выдал в Москве более 1,2 тыс. ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (543 ипотеки), сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Интерес жителей столицы к приобретению дачных домов и земельных участков заметно растет на фоне пандемии. Только за пять месяцев этого года Сбербанк в Москве выдал на эти цели ипотечных кредитов на общую сумму свыше 4,9 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано менее 1,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка - председателя Московского банка Вячеслава Цыбульникова.

Кроме того, спрос на ипотеку для строительства загородной недвижимости вырос в пять раз. Сбербанк прогнозирует дальнейшее увеличение востребованности ипотеки на дачи в Москве даже при постепенном снятии ограничений на зарубежные туристические поездки, отметил Цыбульников.