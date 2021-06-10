В Самарской области из реестра долгостроев исключат восемь проблемных объектов в 2021 году

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Восемь проблемных объектов недвижимости планируют исключить из реестра долгостроев в 2021 году в Самарской области. Соответствующее поручение областному министерству строительства дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.

"Ставлю задачу, чтобы по текущему году из реестра проблемных было исключено не менее восьми объектов", - цитирует пресс-служба Азарова.

Всего до конца 2023 года планируют восстановить права порядка 4 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того, продолжат работу с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства по передаче еще 12 объектов незавершенного строительства.

"Договоренности по этим объектам уже достигнуты. Без участия федерального Фонда сейчас уверенно говорить о решении задачи, поставленной президентом РФ, было бы невозможно. Остались самые сложные, капиталоемкие объекты, которые имеют историю больше 15 лет. И, конечно, подбор инвестора по таким самым проблемным домам был бы очень проблематичен, но здесь плечо подставляет федеральный Фонд", - цитирует пресс-служба главу региона.

За 2020 год из реестра проблемных объектов исключили 16 домов. Это рекордный показатель. Всего с сентября 2017 года из реестра исключили 36 многоквартирных домов, восстановили права порядка 3,8 тыс. обманутых дольщиков. За первый квартал 2021 года шесть обманутых дольщиков получили денежную компенсацию на сумму 5,6 млн рублей, еще семи самарцам предоставили жилое помещение вне проблемного объекта.

Ответственность застройщиков

По данным прокуратуры Самарской области, с момента возникновения проблемы возбуждены и расследовались более 19 уголовных дел в отношении застройщиков, не выполнивших свои обязательства. "Большинство уголовных дел мы закончили, некоторые продолжают расследоваться. Из них 12 направили в суд. По восьми состоялись обвинительные приговоры, виновные лица осуждены к реальным и длительным срокам лишения свободы", - цитирует пресс-служба правительства прокурора области Сергея Берижицкого.

Сейчас в производстве находятся три уголовных дела. Их возбудили по фактам неправомерного распоряжения денежными средствами граждан, которые вложили свои средства в строительство. Среди потерпевших - более 800 человек. В прокуратуре сообщили, что документы в отношении этих застройщиков в 2021 году направят в суд.