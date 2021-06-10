Почти 170 тыс. многодетных семей в РФ списали часть долга по ипотеке через господдержку

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 169 тыс. многодетных семей в России получили господдержку на списание 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту с начала действия программы. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"ДОМ.РФ выступает оператором программы государственной поддержки многодетных семей, которая реализуется с сентября 2019 года. Помощь в рамках программы уже получили более 169 тысяч семей в размере более 75 млрд рублей, из них порядка 58 тысяч семей в размере более 26 млрд рублей с начала 2021 года", - сказал Ниденс.

В целом на сегодня в ДОМ.РФ поступило на рассмотрение более 200 тыс. заявлений от кредиторов на выплату государственной поддержки многодетных семей в 450 тыс. рублей, из которых 67 тыс. заявок поступило в 2021 году, отметил Ниденс. "Данная мера поддержки остается востребованной среди граждан, поэтому правительством РФ принимается решение о целесообразности ее дополнительного финансирования", - добавил собеседник агентства.

Ранее 10 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. Это позволит обеспечить своим жильем не менее 60 тыс. многодетных семей, отметил Мишустин.

О мере поддержки многодетных семей

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.