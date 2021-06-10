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Наследники обманутых дольщиков в Свердловской области получат законодательную поддержку

Соавтором законопроекта выступила председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Свердловские депутаты разработали законопроект, по которому наследники пострадавших от недобросовестных застройщиков получат законодательную поддержку. Об этом сообщила в четверг председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

"Законопроект вносит изменения в закон о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Нередко возникают ситуации, когда граждане, включенные в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, уходят из жизни, не успев получить соответствующую поддержку в рамках областного закона. Подготовленный нами законопроект, соавтором которого я также являюсь, разработан, чтобы предусмотреть возможность получения полагающейся по закону поддержки и наследниками пострадавших граждан", - приводят в пресс-службе слова председателя парламента региона.

В пресс-службе областного министерства строительства и развития инфраструктуры ТАСС сообщили, что в план-график включены сведения о 1 059 гражданах, чьи денежные средства привлекались для строительства 25 жилых домов, возводимых на 17 строительных площадках.

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