Власти Ставрополья обеспечат жильем более 500 детей-сирот в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют обеспечить жильем 514 детей-сирот в 2021 году. Это позволит закрыть пятую часть очереди, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров во время первой прямой линии в социальных сетях.

"Эта работа не прекращается. В этом году 514 квартир выдадим, но очередь на жилье - 2,5 тыс. человек", - сказал он, отвечая на вопрос о предоставлении жилья детям-сиротам.

Владимиров отметил, что для ускорения темпов обеспечения жильем детей-сирот регион намерен обратиться за поддержкой в федеральное правительство. "Мы сегодня делаем большую программу, чтобы обратиться за помощью в федеральный центр, сегодня на это денег, к сожалению, не хватает", - пояснил глава региона.

Ранее в краевом управлении по информационной политике журналистам сообщали, что покупка жилья ежегодно проводится по региональной госпрограмме "Развитие образования" за счет краевого и федерального бюджетов. Основная часть приобретаемого жилья - квартиры в новостройках. В 2020 году в регионе квартиры получили 383 человека.