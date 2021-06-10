Ярославская область до 2025 года переселит более 6 тыс. человек из аварийного жилья

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области до 2025 года планируют расселить более 6 тыс. человек из аварийного и ветхого жилья. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор региона Дмитрий Миронов.

"В этом году новые квартиры получили уже 242 человека - работаем быстрее, чем в прошлом. До 2025 года планируем расселить более 6 тыс. человек. У нас для этого предусмотрены региональные и федеральные средства", - написал Миронов.

На реализацию программы предусмотрено 4 млрд 460,9 млн рублей, будет расселено 103,6 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Губернатор отметил, что в прошлом году регион на 25% перевыполнил план по расселению аварийного жилья. В 2021 году планируется расселить 17,92 тыс. кв. м, на которых проживает около тысячи человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.