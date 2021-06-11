Образовательный комплекс "Летово" построят около станции метро "Университет" в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о выделении земли под строительство общеобразовательного комплекса "Летово" вблизи станции метро "Университет". Инвестору будет предоставлен участок площадью 3,46 га сроком на шесть лет для реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщила пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Для строительства общеобразовательного комплекса "Летово" принято решение о предоставлении инвестору земельного участка по адресу: г. Москва, территория напротив проспекта Вернадского, вл. 8 (ЗАО). <...> Планируется построить общеобразовательный комплекс на 880 мест, включая детский сад на 180 малышей. Площадь объекта составит 41 500 кв. м", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Аналогичный проект - школа "Летово" для детей 8-11 классов - реализован в Новой Москве в 2018 году. Кампус "Летово" - это уникальное организованное пространство для учебы и жизни, не имеющее аналогов в России, которое помогает ученикам реализовывать все познавательные запросы в одном месте. Новый образовательный комплекс будет принимать на обучение способных и мотивированных детей младших и средних классов. Здесь дети из любых уголков страны смогут получать образование мирового уровня и раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Глава Москомстройинвеста пояснила, что в настоящее время участок свободен от застройки.