В России до конца года появится правительственная комиссия по садоводческим товариществам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по вопросам развития коллективного садоводства и огородничества будет создана в России до конца 2021 года, сообщила ТАСС пресс-служба Росреестра.

"Указанную правительственную комиссию планируется создать в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Необходимость в появлении единого координирующего органа обусловлена тем, что пока регулированием вопросов сферы садоводства занимаются сразу несколько органов власти. Кроме того, сфера ведения садоводства не является самостоятельной функцией государственного управления.

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Росреестр подготовил проект постановления о создании соответствующей правительственной комиссии. Предполагается, что ее возглавит заместитель председателя правительства.

Новый орган будет обеспечивать согласование действий органов власти по вопросам корпоративных отношений внутри садоводческих и огороднических товариществ, земельно-имущественных отношений, строительства на садовых участках, обеспечения их инфраструктурой, реализации прав граждан на жилище и др. Среди других задач правкомиссии - разработка основных направлений по совершенствованию правового регулирования в сфере садоводства и огородничества.