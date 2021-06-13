Кабмин утвердил выделение 27 млрд рублей на софинансирование ипотеки для многодетных семей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Свыше 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. По инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос обсуждался на прошедшем в четверг заседании кабинета министров.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.