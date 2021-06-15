Исследование: банки замедлят наращивание ипотечного портфеля до 18-19% по итогам года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские банки замедлят наращивание ипотечного портфеля до 18-19% по итогам 2021 года и до 14-16% в 2022 году, говорится в обзоре кредитно-сберегательного поведения россиян, подготовленного Центром макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка (есть в распоряжении ТАСС).

Аналитики отмечают, что наиболее сильный рост спроса в 2021 году наблюдается в сегменте ипотечных кредитов. Так, за январь-апрель 2021 года прирост портфеля ипотечных кредитов банков РФ составил 722 млрд рублей, что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем выдачи при этом превышает показатель прошлого года на 63%. Среднегодовые темпы прироста ипотечного портфеля за январь-апрель текущего года составили 21,7%.

"При сохранении стимулирующего воздействия на экономику и более сфокусированной поддержке молодых семей с детьми решения по продлению льготных ипотечных программ призваны ослабить действие негативных факторов, главным из которых стал рост цен на новостройки. Ожидаем, что по итогам текущего года темп роста портфеля ипотечного кредитования в стране замедлятся до 18-19% и в дальнейшем - до 14-16% в 2022 году", - приводятся в исследовании слова руководителя Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Относительно других видов кредитования в банке ожидают, что на фоне ожидаемого повышения ставок ЦБ и, как следствие, снижения доступности заемных средств темпы роста портфеля потребительских кредитов по итогам текущего года снизятся до примерно 12% с 18,9% за январь-апрель 2021 года.

За этот же период прирост портфеля кредитов на покупку потребительских товаров составил 478 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2020 года и на 6,4% превышает показатель 2019 года. Объем выдач при этом превысил показатель прошлого года на 36% и на 33% показатель 2019 года.

Депозиты в банках

Аналитики отмечают, что рост ипотечного кредитования прямо пропорционален снижению привлекательности рублевых депозитов для граждан. Низкие процентные ставки по вкладам и возросшая инфляция стимулировали россиян в качестве альтернативы выбирать жилую недвижимость.

Так, в январе-апреле 2021 года прирост портфеля банков РФ по вкладам составил 722 млрд рублей (2,1%) против 980 млрд рублей (3,2%) за аналогичный период 2020 года. Объем депозитов продолжает сокращаться со среднегодовым темпом в 10,5%.

Среднегодовые темпы роста кредитного портфеля банков РФ стабилизируются на уровне 14-16% во второй половине 2021 года. "Такое "охлаждение" рынка снизит риски заемщиков, предупредит накопление рисков в банковской системе и будет способствовать снижению инфляции. При этом прирост портфеля банков РФ по вкладам, по нашим оценкам, сохранится на уровне 8-10% по итогам 2021 года", - указывает Тарасов.