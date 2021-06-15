Участок земли в центре Гонконга могут продать за рекордную цену в $7 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга выставили на правительственный аукцион участок земли в деловом центре города (район Central), который может уйти за рекордную цену, превышающую $7 млрд. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости.

Речь идет о площадке под коммерческую застройку размером 48 тыс. кв. метров. Она расположена на насыпном участке берега гавани Виктория по соседству с 88-этажным небоскребом Международного финансового центра (IFC-2), который лидирует по стоимости аренды офисных помещений.

Тендер на покупку лота, в котором собираются принять участие ведущие девелоперские конгломераты, закрывается в эту пятницу. "По всей видимости, это станет рекордом в истории продажи земли в Гонконге", - пояснил газете директор одной из риелторских фирм Винсент Чэн. Он ожидает, что максимальное предложение на покупку достигнет 55 млрд гонконгских долларов ($7,1 млрд).

Как отмечают эксперты, ситуация на гонконгском рынке недвижимости - самом дорогом в мире - постепенно восстанавливается от последствий массовых антиправительственных протестов второй половины 2019 года и экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

До сих пор самым дорогим здесь считался земельный участок, расположенный в западной части полуострова Коулун по соседству с вокзалом новой скоростной железной дороги в материковый Китай. Он был продан в 2019 году за $5,4 млрд.

Доходы от продажи земли с правительственных аукционов - важнейший источник поступлений в бюджет для администрации Гонконга. Высокие цены на жилье, офисные, торговые и парковочные помещения в мегаполисе риелторы объясняют нехваткой свободной земли и холмистым ландшафтом местности. Многие строительные проекты в таких условиях приходится реализовывать на "отвоеванных у моря" насыпных участках, что влечет огромные дополнительные затраты.